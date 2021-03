PAGELLE – L2+Quadrato per Marusic per trovare l’incrocio, Reina salva il risultato





Reina 7 – Una vittoria con il suo autografo in primo piano. Decisivo sul finire del primo tempo salvando il risultato in uscita bassa su Stryger Larsen lanciato a rete. Bravo in alcune uscite aeree nella ripresa per sventare il pericolo.

Patric 6,5 – Puntuale nelle diagonali difensive sia con la testa che con i piedi andando a coprire i buchi lasciati scoperti dai suoi compagni di reparto.

Dall’86’ Musacchio SV

Acerbi 6,5 – Prima Llorente e poi Okaka, due pesi massimi per dei duelli appassionanti. Il Leone tiene botta senza colpo ferire guidando la retroguardia con la solito personalità e, purtroppo, il solito affanno nel finale.

Radu 7 – Oggi fanno 401 in maglia biancoceleste ed è più bello festeggiare con una vittoria. Prova a servire l’ennesimo assist ma non viene sfruttato dalle punte, prezioso e preciso in fase difensiva quando non viene mai impensierito.

Lazzari 6 – Le dita sono fasciate e le gambe corrono veloci, tutto come al solito insomma. Non risente dell’infortunio patito a Monaco provando a gettare qualche pallone interessante in area.

Milinkovic 6 – Due lampi in una partita non straripante: l’azione del vantaggio parte dai suoi piedi così come sfiora la rete personale con una girata dopo un angolo. Cala nella ripresa fino ai minuti finali quando perde troppi palloni.

Lucas Leiva 5,5 – Solito discorso trito e ritrito. Non sta vivendo un periodo esaltante di forma, la lunghezza della squadra in campo mette in risalto tutti i limiti del brasiliano.

Dal 66′ Escalante 6 – Entra nel momento in cui l’Udinese spinge sull’acceleratore. L’argentino non strappa applausi ma non demerita.

Luis Alberto 6,5 – Prima mezzora da dominatore assoluto anche con un velo di sano egoismo. Fraseggia con i compagni finchè la squadra gira, appena cala il ritmo viene richiamato in panchina non prendendola troppo bene.

Dal 74′ Pereira 6,5 – Il suo atteggiamento mentale andrebbe mostrato ai compagni. Un quarto d’ora in cui mostra tigna, voglia di fare e intelligenza nel non cadere nelle provocazioni ma facendo innervosire gli avversari.

Marusic 7,5 – Trova il coniglio dal cilindro con un tiro a giro che sta diventando il suo marchio di fabbrica. Il gol è solo una ciliegina sulla torta di una partita disputata alla grande.

Muriqi 6 – Si mette spalle alla porta e partecipa alla manovra, sbaglia ma dà la sensazione di provarci con impegno.

Dal 66′ Akpa Akpro 5 – Impatto nullo sulla partita. Il suo dinamismo e freschezza dovevano aiutare la squadra in un momento di difficoltà, invece non aggiunge nulla.

Immobile 5 – La sosta ha il sapore di una benedizione per la punta napoletana che deve ritrovarsi. Ha due occasioni in pochi secondi e trova prima Musso e poi il palo esterno.

Dal 74′ Correa 5,5 – Altro ingresso impalpabile. Non tiene un pallone, non subisce un fallo.

All. Inzaghi 6 – I tre punti contavano più di ogni altra cosa e arrivano dando nuovo slancio alla corsa al quarto posto. Rivedebile l’ennesimo secondo tempo di estrema sofferenza dove dalla panchina non arrivano iniezioni di fiducia

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: