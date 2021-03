PRIMAVERA | Lazio-Torino, Franco: “La Coppa ci ha dato uno spinta in più. La vittoria di oggi? Fondamentale”





Damiano Franco, difensore della Primavera biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style dopo la gara casalinga vinta 3-0 contro il Torino ed ha così commentato il successo: “La Coppa è stata fondamentale, ci ha dato una spinta in più: ora ci crediamo tutti, abbiamo eliminato grandi squadre. Invece la vittoria di oggi contro i granata è stata fondamentale e sono contento anche per la porta inviolata. Con Armini ci conosciamo da tempo, abbiamo ripreso le misure in campo. Difesa? A 3 o 4 non cambia, mi trovo bene in ogni schieramento. Con queste prestazioni, possiamo ambire alla salvezza. I miei 4 gol in campionato? Sono orgoglioso, ma il merito è di tutta la squadra. Per quanto riguarda la convocazione in Champions con il Bruges, posso dire che è stata l’emozione più grande: quando mi hanno chiamato per dirmi che c’era la possibilità di partire non ci credevo. Raul Moro? Per fortuna in allenamento non sta a me marcarlo”.

