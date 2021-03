PRIMAVERA | Lazio-Torino, Menichini: “Abbiamo tempo per migliorare la classifica. Raul Moro? Fa la differenza”





Dopo la vittoria per 3-0 al Fersini contro il Torino, il tecnico della Primavera biancoceleste Leonardo Menichini ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style: “Avevamo poco tempo per preparare questa partita però la squadra ha risposto presente. Abbiamo accusato un po’ di stanchezza per la Coppa Italia, ma tutti hanno dato il massimo. Lo spirito nel gruppo si è fortificato e non era facile, ho visto una squadra vogliosa e con la rosa al completo possiamo fare bene. Raul Moro è un giocatore che fa la differenza in questa categoria: il suo infortunio ci ha tolto tanto, oggi ci ha dato disponibilità nonostante un problemino fisico. Castigliani? Bravo anche lui, sta sta crescendo così come altri ragazzi. Dobbiamo migliorare dello scarico della palla e nella gestione di alcune situazioni, ma oggi voglio fare un applauso a tutti: non abbiamo fatto niente ancora, ma il campionato è lungo per migliorare la posizione in classifica“.

