PRIMAVERA | Lazio-Torino, Raul Moro: “Vittoria importante, possiamo fare grandi cose e migliorare la classifica”





Dopo il successo casalingo per 3-0 contro il Torino, l’attaccante della Primavera biancoceleste Raul Moro, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style per commentare i tre punti: “Vittoria importante, c’è ancora tempo per migliorare la classifica. Dobbiamo continuare così e possiamo fare grandi cose. Le mia condizioni? Adesso sto bene, contro l’Ascoli non ero ancora al massimo, mentre già con l’Inter sono migliorato. Per quanto riguarda la Coppa, siamo contenti di aver raggiunto la semifinale. Ora però c’è da migliorare la classifica, poi a fine stagione si vedrà. Le mie reti? Sul primo gol ho sfruttato la respinta, sul secondo invece un assist perfetto di Castigliani: mi trovo bene con lui, sta crescendo molto. D’ora in poi servirà dare il massimo”.

