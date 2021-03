PRIMAVERA1 | La Lazio ospita il Torino: in palio tre punti d’oro con vista sui playout





La gara spartiacque per la stagione della Lazio Primavera è arrivata. In novanta minuti si può salire in purgatorio o sprofondare, quasi definitivamente, all’inferno. Questa mattina alle 10.30 al Mirko Fersini di Formello, i biancocelesti ospitano il Torino in una sfida da dentro o fuori. I granata, con una gara da recuperare, occupano la terzultima posizione a quota 14 punti, due in più dei capitolini che, dunque, sono obbligati a vincere per approdare con fiducia in zona playout abbandonando così spettro retrocessione diretta. Il trionfo nei quarti di Coppa Italia contro l’Inter ha messo in mostra tutto il potenziale degli aquilotti che ora, con il morale risollevato, possono guardare con fiducia ritrovata ad un girone di ritorno che devono vivere da autentici protagonisti.

L’avversario

Come già anticipato il programma della sedicesima giornata pone sul cammino della il Torino, formazione che vive un momento difficile con solamente quattro punti raccolti nelle ultime cinque uscite. In casa piemontese, oltre al momento delicato sotto il profilo dei risultati, a preoccupare è anche il capitolo assenze. In una delle sfide più importanti del campionato, infatti, il tecnico Cottafava dovrà fare a meno dei due baby talenti Karamoko e Horvath squalificati, ma potrà contare sul gioiellino Vianni in attacco, autore di 4 gol e 1 assist, e sulla grinta dei granata che, come da tradizione, non molleranno mai spinti anche dalla voglia di riscattare la sconfitta per tre a due dell’andata. Al Fersini, dove la Lazio non ha mai vinto questa stagione, si preannuncia una mattinata infuocata con in palio ben più dei semplici tre punti.

Le altre gare del 16esimo turno

Milan-Cagliari 1-0 , Sampdoria-Inter 2-1, Empoli-Sassuolo 2-1, Juventus-Atalanta 3-3 , Roma-Ascoli, Spal-Genoa, Bologna-Fiorentina

La probabile formazione

Dopo tante settimane in emergenza, finalmente Menichini può provare a sorridere. Mercoledì in Coppa Italia alcune seconde linee hanno dato delle risposte molto confortanti con il 4-3-1-2 del tecnico toscano che ha ricominciato a portare i frutti sperati, sia sotto il profilo della prestazione che del risultato. Questa mattina, a differenza della sfida con l’Inter, ci sarà nuovamente Furlanetto tra i pali, mentre il quartetto difensivo potrebbe essere riconfermato. In cabina di regia tornerà Andrea Marino, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci Shehu preferito a Guerini che all’andata, in maglia granata, andò a segno contro i biancocelesti da calcio di punizione. In avanti, infine, impossibile rinunciare ad un Raul Moro in forma straripante che farà coppia con Castigliani.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

