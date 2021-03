PRIMAVERA1 | LIVE Lazio-Torino 1-0 (30′ Castigliani)





42′- Ci prova il Torino con qualche taglio in area di rigore ma la difesa della Lazio è attenta.

38′- Shehu se ne va nello stretto e viene fermato fallosamente da Portanova che riceve il giallo.

37′- Occasione ancora per la Lazio: Moro cerca Castigliani in area, dopo un flipper però l’azione non si concretizza.

33′- Ndrecka con un’incursione si sovrappone ed entra in area di rigore, lo mura Portanova il quale concede il corner alla Lazio.

30′- GOOOOL DELLA LAZIO! Castigliani raccoglie in area di rigore la sfera dopo la punizione battuta da Shehu e lestamente insacca: 1-0 al Fersini.

27′- Altra occasione per la Lazio: Shehu serve Moro, il quale entra in area e serve Castigliani. Si fa trovare pronta la difesa del Torino.

25′- Franco va alla conclusione dal limte dell’area con il destro. Tiro debole ma preciso che termina tra le braccia di Sava.

24′- Moro in percussione entra in area di rigore, serve in mezzo Shehu che viene però preso in controtempo e non riesce ad intervenire sul pallone. Buona occasione per la Lazio.

21′- Ci riprova Marino dalla distanza, tiro però troppo distante dallo specchio.

16′- Marino ci prova con un tiro a giro di destro dal limite dell’area: pallone che termina sul fondo.

14′- PALO! Armini prende il legno dopo il colpo di testa sul calcio d’angolo battuto dai biancocelesti.

14′- Raul Moro prova ad entrare in area dall’out mancino, mette il pallone in mezzo ma trova l’opposizione dei difensori granata: corner per la Lazio.

11′- Moro a terra dopo un colpo subito alla schiena, il 7 biancoceleste viene poi ammonito per proteste eccessive.

8′- Oviszach prova a mettere in mezzo all’area la sfera, non trova però nessuno dei suoi compagni.

4′- Punizione per il Torino da posizione laterale dopo l’intervento falloso di Floriani.

1′- PARTITI!

Tutto pronto per la gara della 16° giornata del Campionato Primavera 1 tra Lazio e Torino. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Shehu, A. Marino, Bertini; Nasri; Castigliani, Moro.

A disposizione: Pereira, Peruzzi, Novella, Pino, Pica, T. Marino, Tare, Migliorati, Campagna, Guerini, Marinacci.

All. Leonardo Menichini

TORINO (3-4-1-2): Sava; Portanova, Spina, Aceto; Todisco, La Rotonda, Kryeziu, Procopio; Oviszach; Vianni, Cancello.

A disposizione: Girelli, Fiorenza, Celesia, Nagy, Tesio, Continella, Greco, Lovaglio, Gyimah, Favale.

All. Marcello Cottafava

Arbitro: Daniele Rutella

I Assistente: Fabio Mattia Festa

II Assistente: Antonio Lalomia

Campo Mirko Fersini – Formello

