PRIMAVERA1 | Le pagelle di Lazio-Torino: Raul Moro Show, Inzaghi è avvisato. Castigliani superlativo, Ndrecka no stop





Furlanetto 6.5 – Una mattinata da ordinaria amministrazione per il portierone veneto che, comunque, nel finale blinda l’imbattibilità opponendosi benissimo alla conclusione di Gyimah.

Floriani Mussolini 6.5 – Dopo il rilancio da titolare in Coppa Italia, viene confermato in una delle gare più delicate dell’anno. Copre e spinge con continuità consacrandosi come la miglior sorpresa della stagione biancoceleste.

Armini 6.5 – Prestazione di carattere per il classe 2001 che, dopo qualche prestazione sottotono, riesce a far valere l’esperienza acquisita in prima squadra. Le sue chiusure donano sicurezza alla retroguardia. Nel primo tempo va ad un passo dal gol colpendo un palo di testa.

Franco 6.5 – È semplicemente un muro invalicabile nell’arco di tutti i novanta minuti. Non abbassa, mai il livello d’attenzione spezzando sul nascere le poche offensive dei piemontesi.

Ndrecka 7 – Ogni volta che accende il motorino sulla corsia sinistra mette paura agli ospiti tra cross pennellati e suggerimenti per Raul Moro. Partita dopo partita è diventato l’uomo in più della Lazio.

Dal ’84 Guerini SV

Nasri 6.5 – Complice la squalifica di Czyz, si guadagna un’ altra chance da titolare. Disputa una partita ordinata senza grandi sussulti, ad eccezione di un filtrante incantevole che purtroppo però viene cestinato da Raul Moro.

Bertini 6.5 – Lavora nell’ombra rubando palloni sporchi ed azionando le frecce laziali. Ha tutte le caratteristiche del regista moderno capace di abbinare quantità e qualità alla perfezione.

A. Marino 6.5 – Menichini lo sposta sulla sinistra dando più spazio alla sua fantasia e qualità tecnica. L’ex Rieti fa il suo dovere con diligenza presentandosi anche un paio di volte al tiro con personalità.

Dal ’79 Novella SV

Shehu 7 – Quando è in giornata non ce n’è per nessuno. È una mina vagante nella difesa granata incapace di leggere i suoi movimenti. Ricopre un ruolo da protagonista in occasione del secondo gol, poi sfiora la rete direttamente da calcio d’angolo.

Raul Moro 9 – Fa quello che vuole, quando vuole, contro chi vuole. Nel primo tempo fa impazzire Portanova che non lo vede mai, nella ripresa si concede la doppia gioia personale prima piazzando all’angolino il raddoppio, poi calando il tris in ripartenza. La prima squadra non è un più solo un sogno, Inzaghi è avvisato.

Dal ’84 Tare SV

Castigliani 8 – Cattiveria, determinazione e sangue freddo. La sua è una gara perfetta non solo quando si tratta di attaccare, ma anche quando c’è bisogno di recuperare palloni pesanti. Sfiora a più riprese il gol, prima di trovarlo con autorità dagli sviluppi di un calcio di punizione. Serve l’assist per il terzo sigillo.

All. Menichini 7 – Fa valere tutta la sua esperienza e non fallisce la gara più importante della stagione con la Lazio domina in lungo e in largo i granata. Bertini in regia con A. Marino sul centrosinistra è un vero capolavoro tattico del tecnico toscano che guida i suoi ragazzi alla conquista di tre punti fondamentali in ottica salvezza.

