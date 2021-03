Serie A, l’Atalanta batte l’Hellas Verona nel lunch match





Termina 0-2 il lunch match tra l’Hellas Verona e l’Atalanta. Le reti dei bergamaschi sono arrivate entrambe nel primo tempo: prima Milinovskyi realizza un penalty al minuto 33, poi Zapata al 42′ spedisce in rete grazie ad un assist sempre di Malinovskyi. Salgono così a 55 punti in classifica ed agganciano momentaneamente la Juventus al terzo posto, in attesa della gara casalinga dei bianconeri con il Benevento che inizierà alle ore 15.00 (e del recupero della squadra di Pirlo contro il Napoli).

