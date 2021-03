SOCIAL | I biancocelesti festeggiano i tre punti in casa dell’Udinese | FOTO





Seconda vittoria consecutiva per la Lazio dopo i tre punti di venerdì scorso in casa contro il Crotone. Vittoria di misura importantissima, 1-0 in casa dell’Udinese, grazie al gol nel primo tempo di Marusic. Dopo aver esultato in campo, i giocatori biancocelesti, hanno riversato la loro gioia sui propri profili social. Il primo è stato Milinkovic con un post semplice, ma molto esplicativo: “Se squadra vince, squadra è felice! Regola molto semplice”. Al serbo fa poi eco Ciro Immobile: “Grande vittoria, bravi ragazzi” e Francesco Acerbi: “Una grande squadra non molla mai! Oggi era importante ripartire con una nuova vittoria in campionato per rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Avanti così!”.

Subito dopo sono arrivati i post, entrambi su Instagram anche loro, dell’autore del gol, Adam Marusic, e di Andreas Pereira, subentrato nel finale a Luis Alberto. Il post del montenegrino è accompagnato dalla didascalia che recita: “Sono molto contento per la prestazione della squadra e per il gol! Una bella risposta di tutta la squadra ! +3”, mentre quello di Pereira con un semplice: “DAAAJEEE!”.

Pochi minuti fa anche il portiere biancoceleste Reina esulta sui social, scrivendo: ”3 punti che ci servivano tantissimo!!! Ora tocca recuperare sia mentalmente che fisicamente 2 belle settimane “tranquilli”…in bocca a lupo ai “nazionali””

