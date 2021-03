Udinese-Lazio, Gotti: “I biancocelesti sono capaci di far male a tutti. Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni”





Al termine della sfida tra Udinese e Lazio, l’allenatore dei bianconeri Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa: ”

“Affrontavamo un avversario forte e con qualità, non sono scontato della fase difensiva, potevamo fare meglio nella fase di gestione del pallone, potevamo metterli più in difficoltà negli spazi. Nel secondo tempo è mutato lo spirito della squadra, alzando il baricentro e un risultato anche diverso. Purtroppo siamo stati carenti comunque in certi dettagli. Obiettivi? Servono ancora 7 punti per raggiungere il nostro obiettivo, la squadre deve avere questo focus, non si può dire che non ci abbiamo provato. Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. La Lazio? È quella che conosciamo, mettono in mostra una crescita costante, una squadra forte eliminata dalla Champions League dai Campioni del Mondo. Non sono io a dover fornire giudizi su una squadra che sta già facendo vedere tanto. Llorente? La Lazio ha gestito bene il pallone nella seconda frazione, i nostri attaccanti erano obbligati a correre tanto. Non ha fatto gol, ma è stato d’ausilio come sempre alla squadra, poi può accadere che non sia brillante come nelle altre. Solitamente noi difendevamo bene per poi sfruttare le occasioni create, oggi siamo andati sotto noi subito e non abbiamo concluso. La preparazione della gara? In campo esiste un avversario, di un certo livello, ai cui vanno tolti gli spazi. La Lazio è capace di far male a tutti. Difendendo come fatto nella prima parte avremmo dovuto gestire meglio il possesso del pallone”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

