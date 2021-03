Udinese-Lazio, Inzaghi: “Siamo felici, andiamo alla sosta con due vittorie consecutive. Immobile tornerà presto al gol”





Nel post partita di Udinese-Lazio, ai microfoni di SkySport, ha parlato il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice. I ragazzi l’hanno interpretata molto bene, abbiamo vinto facendo un’ottima gara organizzata. Siamo stati molto concentrati i primi sessanti minuti poi sapevamo che potevamo pagare qualcosa di fisico e mentale per la partita Champions, siamo molto soddisfatti. Penso che i gol di Immobile sono arrivati e arriveranno al più presto. Ha fatto un’ottima gara, ha preso un palo e poteva segnare, ma devo dire che si è sacrificato molto come Muriqi. Hanno fatto un’ottima gara, poi ho la fortuna di avere altri attaccanti come Correa e Pereira che sono giocatori importanti che stanno bene. Immobile tornerà presto al gol. Lamentale di Immobile al cambio? Con Ciro tutto ok, eravamo tutti contentissimi per una vittoria importante. È normale che ogni giocatore vorrebbe rimanere in campo, ma poi ci sono i cambi e l’allenatore, probabilmente anche Correa e Pereira avrebbero voluto giocare dall’inizio. Abbiamo vinto, siamo tutti felici e contenti. Andiamo alla sosta con due vittorie consecutive, molto bene. Reina? Sta facendo ottime partite, è venuto con tanta umiltà, si è messo a disposizione, ha sfruttato il momento del Covid di Strakosha e il successivo infortunio. Sta meritando di giocare, io non regalo niente e lui lo ha meritato con le prestazioni”.

Subito dopo, mister Inzaghi, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria contro l’Udinese: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto una bellissima gara, interpretata bene dall’inizio. Abbiamo pagato qualcosina nella ripresa, la trasferta di Monaco ci ha tolto sia sul campo che fuori qualcosa, ma i ragazzi sono stati bravissimi.

Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive che hanno migliorato la classifica. Con quei pochi che rimarranno a Roma lavoreremo nel migliore dei modi per ripartire bene subito dopo la sosta.

La vittoria del Benevento a Torino contro la Juventus? Sono contento per Pippo, ha fatto un’impresa. Sappiamo quanto è difficile vincere allo Stadium. Gli faccio i miei complimenti, se lo merita.

Roma-Napoli? Spero di fare in tempo per vedere la partita, sarà una bellissima gara.

Radu si merita tutto, per l’amore che mette nella sua professione. E’ sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad uscire. Finché tiene questa volgia e concentrazione, farà divertire ancora per molto tempo i tifosi della Lazio”.

Infine, il mister biancoceleste, è intervenuto in conferenza stampa: “Sapevamo di dover affrontare al meglio una partita difficile, resa ancora più complicata dal viaggio travagliato nel ritorno dalla Germania. La squadra ha tenuto bene, ha sofferto solo nel finale ma venivamo da un ciclo importante di partite. Sapevamo che avremmo pagato qualcosa ma sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Erano proprio queste le risposte che volevo. Champions? Siamo tutti lì, ci sono squadre forti ma daremo battaglia in tutte le prossime partite. Abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions dopo 20 anni ed ora stiamo lavorando per continuare a fare bene in campionato”.

