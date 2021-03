Udinese-Lazio, Luis Alberto: “Oggi contano solo i tre punti”





Intervenuto ai microfoni di Lazio Style a poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Udinese-Lazio, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha presentato la sfida: “Abbiamo visto all’andata che sono una squadra fisica ed è un gruppo in continuo miglioramento. Noi siamo in ritardo in classifica, oggi contano solo i tre punti. Dobbiamo avvicinarci alla zona Champions, poi dopo la sosta avremo meno partite e più tempo per recuperare: questo ci aiuterà anche dal punto di vista mentale“.

