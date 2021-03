Udinese-Lazio, Marusic: “Contento per il gol e per i tre punti fondamentali. Dobbiamo continuare così”





Udinese-Lazio, terminata 0-1 per i biancocelesti, oggi in maglia verde, è stata decisa dal gran gol, nel primo tempo, di Adam Marusic. Proprio il montenegrino, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto per commentare il match: “Ho fatto il gol simile a quello contro l’Atalanta. Abbiamo giocato bene contro una squadra che gioca un buon calcio. Sono molto contento di aver segnato di nuovo, ma soprattutto di aver vinto questa partita che era fondamentale.

Abbiamo giocato contro l’Udinese che gioca un bel calcio. Mancano tante partite, siamo tutti vicini al quarto posto. Dobbiamo continuare così. Negli ultimi 15 minuti siamo ansati un po’ più indietro, loro hanno creato diverse occasioni, ma abbiamo portato a casa i tre punti troppo importanti per noi.

La sosta? Arriva in un ottimo momento, abbiamo giocato tante partite, anche in Champions. Ora abbiamo due settimane per recuperare le energie mentre alcuni andranno in Nazionale.

Io mi sento migliorato, ho lavorato tanto e devo continuare così. Tutti insieme dobbiamo andare avanti così”.

