Udinese-Lazio, Muriqi: “Gara dai due volti, ora sfruttiamo la sosta per lavorare bene e ripartire al meglio”





Per commentare la vittoria in casa dell’Udinese, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Radio, Vedat Muriqi, attaccante biancoceleste partito titolare anche oggi, dopo esser sceso in campo dal primo minuto anche in Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: “Gara dai due volti, nel primo tempo abbiamo gestito bene mentre nella ripresa abbiamo sofferto qualcosa. Adesso sfruttiamo la sosta per lavorare bene e ripartire al meglio per conquistare ancora un posto in Champions League. Sento la fiducia del mister, è giusto ricevere qualche critica perché so che un attaccante deve segnare ma il mio impegno non manca mai. Sono arrivato ed ho dovuto fare i conti con un infortunio, adesso però sto meglio e voglio aiutare la squadra”.

