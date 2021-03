Udinese-Lazio, Nestorovski: “Abbiamo giocato una buona gara, ma quando non riesci a fare gol è difficile ottenere punti”





La Lazio batte l’Udinese di misura e guadagna tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto. Del match della Dacia Arena, ai microfoni di Udinese Tv, ha parlato Ilija Nestorovski: “Nell’ultima occasione quando ho visto arrivare il pallone già avevo capito come colpirlo e così ho fatto, purtroppo la palla è terminata di poco a lato. Penso che avremmo meritato il pareggio oggi, peccato perché abbiamo disputato una buona gara e credo che serva proseguire su questa strada che è quella giusta. In questa maniera potremo ottenere delle soddisfazioni per noi e per i tifosi. Oggi abbiamo affrontato una grande formazione, loro nella prima frazione stavano bene, ma poi nella ripresa abbiamo dominato giocando molto bene. Quando non riesci a fare gol è complicato raccogliere punti, è un peccato. Siamo consapevoli del nostro valore e anche oggi abbiamo dimostrato che siamo una bella squadra che gioca bene a calcio, bisogna continuare su questa via. Ora pensiamo a ritrovare le energie per le ultime dieci giornate, augurandoci di tornare ancora più carichi dopo la stop per le nazionali”. Lo riporta Tuttoudinese.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: