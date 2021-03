Udinese-Lazio, Radu: “Non ho mai pensato di arrivare così lontano, ogni partita ha una storia importante per me. Ho ancora benzina nelle gambe”





Con la gara disputata quest’oggi ad Udine, Stefan Radu, ha raggiunto le 401 presenze con la maglia della Lazio, agganciando Giuseppe Favalli in questa particolare classifica. Ai microfoni di Lazio Style Radio, proprio il difensore biancoceleste, ha parlato di questo suo traguardo ed ha analizzato anche la partita vinta contro l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non ho mai pensato che sarei arrivato così lontano il giorno del mio debutto con la Lazio. Ho pensato di partita in partita in questi 13 anni. Sento di avere ancora benzina nelle gambe, anche dopo 401 presenze. Ogni partita ha una storia importante per me, me le tengo tutte. Se però dovessi sceglierne una, direi ovviamente la vittoria in finale di Coppa Italia vinta contro la Roma perché rimarrà nella storia. Oggi sono stati due tempi diversi: il primo abbiamo controllato molto bene, il secondo loro hanno cambiato un po’ e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo sofferto, ma oggi non abbiamo subito gol e abbiamo portato a casa i tre punti. Siamo contenti”.

