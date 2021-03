Buon compleanno, Luiz Felipe: gli auguri della Lazio – FOTO





In attesa del suo ritorno, un elemento prezioso per le ultime giornate di Serie A, oggi si festeggia il compleanno di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, alla quarta stagione in biancoceleste, compie oggi 24 anni. Puntuali sono arrivati gli auguri della Lazio sui propri canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

