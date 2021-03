CdS | Marusic e rabbia: la Lazio ci crede





Vincere a Udine per non mollare anzitempo: questo era l’imperativo della banda Inzaghi a ridosso della gara al Dacia Arena. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il ko con il Bayern Monaco, è arrivato il bel successo di Udine che dimostra quanto la Lazio sia ancora viva e motivata. Orgoglio, cattiveria e capacità di soffrire nel secondo tempo: i biancocelesti restano in corsa per la Champions, grazie alla rete di Marusic.

