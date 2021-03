Diritti tv, Abete: “Confido nella capacità dei club di trovare una soluzione”





Giancarlo Abete, ex presidente federale e commissario straordinario, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, dove tra i vari argomenti, ha analizzato la questione legata ai diritti tv. Ecco le sue parole: “Che ci sia un problema sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio è fatto evidente, e anche in passato è sempre stato così. Ci sono due problemi aggiuntivi: il fatto che il mercato televisivo abbia risentito di questa nuova modalità di fruizione del calcio, e l’emergere dell’ingresso dei fondi che costituisce un’ulteriore variabile oltre a quelle storiche. Per la vita dei club è un passaggio fondamentale, e si stanno sommando fibrillazioni. Siamo comunque al fotofinish: ancora pochi giorni per le offerte, e domani ci sarà un passaggio in assemblea importante. Confido nella capacità dei club di trovare una soluzione“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

