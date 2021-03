FORMELLO | Mercoledì la ripresa degli allenamenti





Due giorni di riposo.

Inizierà, senza i nazionali, nel pomeriggio di mercoledì la preparazione della Lazio in vista della partita di campionato in casa contro lo Spezia, in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00.

In particolare, la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.

Sarà possibile seguire la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. S.S.LazioAgenziaUfficiale

