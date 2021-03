Frosinone, esonerato Nesta: il comunicato del club





Il Frosinone ha appena reso ufficiale l’esonero del proprio allenatore Alessando Nesta. L’ex capitano della Lazio è stato sollevato dal proprio incarico dopo la partita casalinga persa con il Lecce per 0-3. “Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Nesta ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale.” è il comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale dal Frosinone.

