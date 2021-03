GdS | La Lazio si rimette in moto





La Lazio si impone per 0-1 in casa dell’Udinese grazie alla splendida rete di Marusic. La banda Inzaghi mantiene quindi la corsa al quarto posto e, come riporta La Gazzetta dello Sport, i capitolini si rimettono in moto: il montenegrino è riuscito a bucare una squadra che da 4 gare di fila in casa non prendeva gol e che era reduce da 5 risultati utili consecutivi. Al momento la banda Inzaghi non ha guadagnato posizioni in classifica dopo questo successo, ma ha rosicchiato punti importanti, anche alla luce della gara in meno disputata (quella con il Torino).

