Huesca, ancora problemi fisici per Vavro





L’Huesca, tramite il proprio sito ufficiale, ha dato aggiornamenti riguardanti le condizioni fisiche di Denis Vavro, giocatore in prestito dalla Lazio. “Il calciatore della SD Huesca Denis Vavro è stato sottoposto questa mattina a una risonanza teste di risonanza da parte del capo dei servizi medici del club, il dottor Fernando Sarasa, dopo aver dovuto abbandonare il campo dalla partita contro il CA Osasuna a causa di un disagio alla coscia destra. In tali test, non è evidente alcuna lesione del miofirillario o del tendine, quindi i servizi medici determinano un focus dell’edema della fibra muscolare. I carichi di allenamento saranno dosati nei prossimi giorni fino al completo recupero” è quanto si legge sul sito del club spagnolo a seguito del problema muscolare di Vavro.

