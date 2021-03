Il presidente dell’Aic Calcagno: “Il protocollo ha retto. Se un Ats blocca una squadra non possiamo fare nulla”





Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e vicepresidente della FIGC Umberto Calcagno ha espresso il suo pensiero sull’attuale protocollo della Serie A associato alla situazione Covid ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Spero che il peggio sia passato, e il calcio ha retto, il protocollo ha retto. Non solo la Serie A ma anche le serie inferiori hanno mantenuto il calendario. Poi se una Ats comunica ad una squadra che non può giocare, lì purtroppo non possiamo fare nulla perché è un organismo superiore al nostro. Speriamo che pian piano in generale nel nostro paese riusciamo a venirne fuori. Credo che quest’annata particolare per le italiane in Europa non ci consenta di fare ragionamenti di sistema, poi che sicuramente abbiamo un divario con gli altri paesi questo deve essere motivo di analisi. Quest’annata non può, però, essere presa a riferimento considerando infortuni e stress dei calciatori. Possono capitare infortuni in nazionale, ma questo è sempre accaduto e continuerà ad accadere. Ma non si possono mettere in discussione le nazionali, non farebbe bene al nostro sistema.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: