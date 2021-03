Radu, in Romania lo elogiano: “Tutti gli allenatori lo convocherebbero, una grande perdita per la Nazionale”





Stefan Radu è da sempre simbolo e bandiera della Lazio. Giusto pochi giorni fa, ha collezionato la sua presenza numero 401 in maglia biancoceleste, a simboleggiare l’apporto e l’attaccamento alla squadra. Dopo l’ennesima buona prestazione messa in campo ad Udine, in Romania non hanno potuto che elogiarlo, facendo riferimento anche al suo addio alla Nazionale. In un’intervista a Look Sport infatti, l’ex attaccante tutt’ora vice allenatore della Romania Adrian Mihalcea ha parlato del difensore della Lazio, omaggiandone la maturità.

Queste le parole di Mihalcea:

“Non poterlo convocare è senza alcun dubbio una grande perdita. Sicuramente la sua maturità ci avrebbe aiutato. Tutti gli allenatori lo avrebbero voluto convocare. Il presidente della Federazione ha provato a convincerlo, ma non c’è stato nulla da fare.”

