Roberto Mancini sul cammino europeo delle italiane: “Dispiace, andare avanti serve per migliorare il nostro calcio”





Uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane è stato quello sull’uscita dalla Champions League di tutte le squadre italiane. In ritiro con la Nazionale, che dovrà giocare le prime tre gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa proprio dell’argomento Champions League. Ecco le sue parole: “Mi dispiace che i club siano usciti dalla competizione, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale. Andare avanti nelle Coppe europee serve per migliorare il nostro calcio e gli azzurri che ci giocano“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

