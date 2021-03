SOCIAL | 21 anni fa la vittoria a Stamford Bridge contro il Chelsea firmata Inzaghi e Mihajlović: il ricordo della Lazio | VIDEO





Sono passati esattamente 21 anni da quel 22 marzo 2000. Una data rimasta nella storia della Lazio: era un mercoledì sera, e i biancocelesti allenati da Sven-Göran Eriksson, volarono a Londra per affrontare, in Champions League, il Chelsea. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Poyet, nei minuti finali del primo tempo, la Lazio rientra nella ripresa e ribalta il risultato: prima, al 54′, trova il pari con Simone Inzaghi, attuale allenatore biancoceleste, che sfrutta un tiro/cross di Nedved. Poi, poco più di dieci minuti dopo, arriva il sorpasso con Siniša Mihajlović, che realizza un calcio di punizione, da posizione defilata, suo marchio di fabbrica. Una vittoria storica quella della Lazio che, a distanza di 21 anni, ha voluto ricordare: attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della società, vengono riprese le due reti biancocelesti, allóra in maglia gialla, di Simone Inzaghi e Siniša Mihajlović che sbancarono Stamford Bridge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

