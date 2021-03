SOCIAL| Caicedo: “Non molliamo” – VIDEO





Felipe Caicedo ha da poco pubblicato sul proprio profilo Twitter un video che lo ritrae in palestra mentre svolge degli esercizi. “Non molliamo” seguito dagli hashtag “Forza Lazio” e “Lavorare duro” è il messaggio mandato ai tifosi della Lazio dall’attaccante biancoceleste, tifosi che ora non attendono altro che rivederlo in campo dopo il problema con la fascite plantare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Udine.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: