Compleanno in compagnia per Luiz Felipe. Il difensore della Lazio, compie oggi 24 anni e ha voluto ringraziare tutti per gli auguri tramite un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Tra le immagini condivise, si possono notare alcuni scatti fatti assieme ad altri due biancocelesti, che con lui hanno festeggiato il suo 24esimo compleanno. I due giocatori della Lazio in questione, sono Andreas Pereira e Lucas Leiva, suoi connazionali.

Questo il post di Luiz Felipe:

