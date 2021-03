SOCIAL| Luiz Felipe: “Desidero di tornare il prima possibile” – VIDEO





Nel giorno del suo 24esimo compleanno Luiz Felipe ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui ha parlato della storia dei suoi inizi nel mondo del calcio. Come didascalia di questo video anche un messaggio ai tifosi della Lazio, esprimendo il desiderio di tornare in campo il prima possibile. “Oggi spengo 24 candeline, esprimendo il desiderio di poter tornare il prima possibile in campo! Non dimentico il mio passato, perché mi ha portato ad essere dove sono adesso.” le parole del difensore biancoceleste sotto il post.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: