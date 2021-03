TMW | La Lazio torna alla vittoria contro l’Udinese, ma manca il bomber





Una vittoria importante che pesa parecchio. La Lazio doveva cancellare l’eliminazione dalla Champions League, ma soprattutto i due ko consecutivi: nella sfida di Udine ci pensa Marusic col gol decisivo siglato al 37’. Tanti segnali positivi per Inzaghi, soprattutto nel momento in cui la squadra ha sofferto il ritorno dell’Udinese: clean sheet portato a casa e una buonissima prova da parte della difesa capitanata da Pepe Reina. L’unico problema riguarda Ciro Immobile: l’attaccante biancazzurro è rimasto a secco anche con l’Udinese, salgono a quota 7 le partite senza segnare. Non è la prima volta che accade, ma si vede che il numero 17 non ha la lucidità giusta: nel secondo tempo prima ha colpito Musso, poi il palo. I biancocelesti si sono rilanciati per la corsa al quarto posto, ma ora bisogna anche ritrovare il bomber per definizione: i gol della scarpa d’oro dello scorso anno saranno determinanti in questo finale di stagione. TuttoMercatoWeb/Patrick Iannarelli

