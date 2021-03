Atletico Madrid, Dembelé sviene in allenamento: attimi di apprensione per i compagni





Attimi di paura nella sessione di allenamento odierna dell’Atletico Madrid. Moussa Dembelé è svenuto durante il regolare svolgimento della seduta, creando apprensione nei compagni di squadra. I medici del Club, hanno immediatamente prestato soccorso al giocatore, a seguito dei quali si è poi ripreso rialzandosi. Il problema fisico riscontrato dal francese, sembrerebbe derivare da un leggero calo della pressione sanguigna. In via precauzionale, l’attaccante sarà comunque sottoposto ad ulteriori test in ospedale, dove attualmente si trova sotto osservazione in normali condizioni.

