CALCIOMERCATO | Fenerbahçe, Muriqi di nuovo nel mirino del club





Come riportato da aspor.com, il Fenerbahçe sembrerebbe nuovamente interessato a Muriqi: il club, che ha avuto grossi problemi con l’attaccante, ha iniziato i tentativi di portarlo in Turchia. Il kosovaro, al di sotto delle aspettative in Italia e oggetto di critiche nell’ultimo periodo, sembrerebbe voler tornare al popolo giallo-blu scuro con cui è in trattativa.

