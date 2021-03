DAZN, la Top11 della 28° giornata di Serie A: presente un biancoceleste | FOTO





La vittoria del Napoli, in chiave Champions League, in casa della Roma, ha chiuso la 28° giornata di Serie A. Corsa Champions tutta da decidere in queste dieci gare rimaste al termine del campionato. Nella stessa giornata, passo falso della Juventus in casa contro il Benevento, mentre hanno vinto Lazio ed Atalanta. I biancocelesti, in maglia verde, hanno conquistato i tre punti in casa dell’Udinese (0-1) grazie alla rete, nel primo tempo, di Adam Marusic. Come di consueto, la pagina ufficiale Instagram di DAZN ha lanciato, tramite Stories, undici sondaggi per eleggere la miglior Top11 di giornata. Tra i vincitori c’è anche un giocatore della Lazio: Adam Marusic si è preso il posto di terzino destro con il 70% dei voti. Di seguito la formazione completa di questa 28° giornata di Serie A:

