ESCLUSIVA | Floriani Mussolini, ecco il primo contratto professionistico. L'agente Tonicchi: "Ragazzo umile e serio. La firma di oggi è solo un punto di partenza"





Dopo aver seminato tanto negli ultimi anni, finalmente Romano Floriani Mussolini raccoglie i frutti e sigla il suo primo contratto da professionista. Pochi minuti fa, infatti, l’esterno destro classe 2003 si è legato per i prossimi tre anni alla Lazio rendendo ancor più magico il suo ultimo periodo. Per presentare al meglio il giovane talento, LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’agente Maurizio Tonicchi che insieme ad Andrea Pastorello lo rappresenta nell’agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello.

Si è parlato tanto di Floriani Mussolini fuori da questioni calcistiche, ma a noi questo poco interessa. In ogni caso, una nota di merita gli va data perchè è stato bravissimo nel mettere da parte le voci, concentrandosi sul campo e conquistando la maglia da titolare…

“Questa è la più granda prerogativa di Romano che ha una forza e una solidità caratteriale davvero impressionante. Senza dubbio, non è facile portare un cognome così importante e impegnativo, ma lui riesce con grande semplicità ad isolarsi e concentrarsi sul calcio e questa è sicuramente uno dei punti di forza di questo ragazzo”.

Passando direttamente al campo, una sua grande caratteristica è la duttilità tattica. Che tipo di giocatore è?

“È un longilineo, ha una bellissima struttura fisica che deve ancora un po’ riempire perchè ha fatto uno sviluppo importante. È un classico esterno, riesce a coprire sia il ruolo di quarto a destra in difesa che di quinto a centrocampo in una squadra che gioca con un modulo simile.”

la Lazio di Inzaghi ne è un esempio…

“Sì, Romano copre entrambi i ruoli in maniera proficua e questo è importante perchè nel suo percorso calcistico sicuramente troverà allenatori che giocheranno con i tre dietro e i cinque a centrocampo”.

Quasi due mesi fa, il responsabile del settore giovanile biancoceleste mauro Bianchessi ha speso delle parole di elogio per Floriani Mussolini dicendo che non sa se lo vedremo in Serie C, B o A, ma comunque avrà un futuro tra i professionisti. È un classe 2003 che ora sta bruciando le tappe, ma in passato ha dovuto saper aspettare. Qual è il suo vero punto di forza?

“Innanzitutto confermo i complimenti del direttore Bianchessi perchè li ha fatto anche la scorsa settimana quando con Andrea Pastorello abbiamo visto la società per fare un check sulla situazione dei nostri assistiti alla Lazio che vanno da Acerbi a Patric sino al giovane Ferrari del 2006. Questo ragazzo ha nell’ umiltà e nella serietà forse le sue prerogative più importanti. Voglio raccontare un aneddoto: Romano, nelle categorie giovanissimi e allievi, non era un titolare e anzi molte volte faticava ad essere convocato ed allora gli proponemmo di andare a giocare in una società dilettantistica romana ( la Vigor Perconti n.d.r.). Il direttore Bianchessi acconsentì ed il ragazzo tornò alla Lazio più forte di prima giocando tutte le partite e diventando una pedina importante fino alle finali. Questa umiltà di decidere di scendere di categoria per un periodo per poi risalire è la chiara dimostrazione della bontà di questo ragazzo”.

Un flash veloce. Ha detto che avete fatto un check con l’agenzia di Federico Pastorello anche per quanto riguarda la prima squadra, non ci sono brutte sorprese in arrivo per i tifosi laziali giusto?

“Assolutamente. Non c’è nulla da temere, i rapporti con la Lazio sono ottimi, dalla prima squadra fino ai giovanissimi con il direttore Bianchessi. Abbiamo la fortuna e l’onore di rappresentare oltre a Castigliani e Mussolini, Brasili e Festa nei 2005 e Ferrari nei 2006. Stiamo facendo un ottimo lavoro con il direttore”.

Oggi è arrivata Floriani Mussolini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Che significato ha per il ragazzo e quali sono i prossimi obiettivi?

“Il contratto firmato oggi è sicuramente un po’ di partenza come lo è per tutti i ragazzi della nostra struttura. Si tratta chiaramente un coronamento di un primo traguardo importante e meritato, ma deve rappresentare il punto d’inizio verso altri obiettivi ben più importanti. È un contratto di tre anni, quindi continua questo progetto con la Lazio che rende la famiglia, il ragazzo e noi che lo gestiamo estremamente felici”.

