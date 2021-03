Filippo Inzaghi sul fratello Simone: “Fatico a vederlo lontano dalla sua Lazio”





Dopo l’impresa del suo Benevento in casa della Juventus (0-1), Filippo Inzaghi, anche grazie alle sconfitte di Cagliari e Torino, ha allungato la distanza dalla zona retrocessione, con il terz’ultimo che ora dista sette punti. Con dieci partite ancora da disputare, la corsa per non retrocedere è ancora tutta da decidere, ma è l’obiettivo numero uno di Pippo e del suo Benevento. Oltre a parlare della sua impresa all’Allianz Stadium e dei suoi ragazzi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Inzaghi ha fatto il punto sulla sua situazione di contratto con il Benevento. Filippo è in scadenza con i giallorossi il 30 giugno, stessa situazione del fratello Simone con la Lazio. Ecco le sue parole, anche su Simone Inzaghi: “Di Simone non so, anche se fatico a vederlo lontano dalla sua Lazio. Quanto a me, penso solo a questo nostro scudetto che dobbiamo vincere con il Benevento: la salvezza. Poi parleremo, ma qui sto benissimo. Mi mancava un’esperienza al Sud, il calore della gente è pazzesco. E io mi nutro di questo”.

