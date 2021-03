GdS | Lazio-Inzaghi, rinnovo difficile. E occhio a Rino





Alla Lazio c’è un’aria strana. Claudio Lotito e Simone Inzaghi hanno da tempo affrontato il tema rinnovo, eppure quel contratto (bello e pronto) è chiuso in un cassetto. Motivazione ufficiale? Definire alcuni dettagli: bonus eccetera. Chi frequenta le segrete stanze presidenziali, però, ha la sensazione che ci sia dell’altro. La vittoria di Udine rilancia la squadra in classifica, ma sul tavolo ci sono altre tematiche, non soltanto economiche. Dopo cinque anni ci sta che emerga la volontà di cambiare. Tra l’altro gli spifferi juventini riportano Simone verso Torino e il tecnico piacentino potrebbe prendere tempo proprio per tenersi libero per l’amico Paratici.

SUGGESTIONE RINO

È il motivo per cui da giorni il nome di Rino Gattuso torna di moda a Formello e dintorni. C’era già stato un contatto prima che Ringhio andasse al Napoli e la stima appare reciproca. Con un divorzio ormai ineluttabile sotto il Vesuvio, insomma, la virata laziale va tenuta in debito conto. In alternativa Igli Tare ha sempre mantenuto ottimi rapporti con Ivan Juric, un altro martello che ha tanti estimatori in casa biancoceleste. Anche il croato è a caccia di nuove esperienze dopo le due importanti stagioni in riva all’Adige. Va detto, però, che ci sono anche altri pretendenti in Serie A (e non solo) per l’allievo di Gasperini. In questa fase si segnalano gli abboccamenti, ma è presto per giungere a delle conclusioni. Lo stesso Inzaghi, prima o poi, dovrà sciogliere i suoi nodi. Il problema è capire quanto Lotito sia disposto ad aspettarlo. Nei mesi scorsi la guerra di nervi ha prodotto dei solenni rinvii, ma adesso entriamo nella fase cruciale. Ogni battuta a vuoto, a questo punto, rischia di diventare fatale. Attenzione, allora, al ribaltone.

La Gazzetta dello Sport

