Giancarlo Inzaghi, padre di Simone: “Futuro al Napoli? E’ una bella città, non si sa mai cosa possa accadere nella vita”





Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il padre di Simone Inzaghi, Giancarlo, ha parlato del futuro del figlio minore: “Sia lui che Pippo, sono uomini straordinari. La cosa che mi fa tanto piacere è il loro comportamento sempre corretto, ben oltre il risultato del campo. Simone a Napoli? Faccio un commento: Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa possa accadere nella vita. De Laurerntiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha giocatori importanti, magari meno rispetto ai loro.

Se va lì nel caso non rinnovasse con la Lazio? Ripeto: Napoli è una gran bella città con una grande squadra… Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi… Ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà. Se Simone arrivasse al Napoli avrei due figli in Campania? Vero, per lavoro sono andato molto spesso a Napoli ed è una città bellissima”. Lo riporta TMW.

