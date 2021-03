GIUDICE SPORTIVO | Ottava sanzione per Patric, secondo giallo per Musacchio e Pereira





Come di consueto, i giorni seguenti al termine della giornata di campionato, il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, rende note le proprie decisioni. In casa Lazio, dopo la vittoria per 1-0 in casa dell’Udinese, sono state confermate le tre sanzioni, non pesanti, per i giocatori biancocelesti: Patric ha ricevuto l’ottavo cartellino giallo della stagione, mentre Mateo Musacchio ed Andreas Pereira sono saliti a quota due gialli in Serie A.

