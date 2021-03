Il Messaggero | Caso tamponi, la Lazio è Lotito rischiano grosso. Anche -6 in classifica





Secondo Il Messaggero, davanti al Tribunale Federale Claudio Lotito è il primo a rischiare grosso: la procura chiederà la sua inibizione e potrebbe decadere da ogni carica federale per sempre, se la sanzione del giudice Mastrocola dovesse arrivare a fargli accumulare – negli ultimi 10 anni – 12 mesi di qualifica e un giorno. Lotito si sente accerchiato e ha già in mano la “strategia 23!” (un escamotage amministrativo) per se stesso insieme a Gentile, il suo avvocato. Il problema è che la Procura Federale venerdì potrebbe chiedere sul caso tamponi una penalizzazione del doppio (-6) e ottenere l’ok dal giudice in primo grado. Già venerdì una sentenza negativa in principio potrebbe incidere nel gruppo a livello psicologico. Guai insomma a far temere ai giocatori che ogni loro sforzo di rimonta possa diventare vano.

