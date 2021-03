Il Tempo | Inzaghi, è la settimana decisiva per il rinnovo





La settimana della verità. Si è aspettato anche troppo per mettere la parola fine sulla questione rinnovo di Inzaghi. Novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Dopo settimane di standby totale, ecco i primi segnali incoraggianti per la firma. Difficile parlare di accordo raggiunto, si stanno ancora limando i dettagli. Alcuni riguardano lo staff tecnico, altri le cifre sul contratto. L’offerta presentata all’allenatore, ormai due mesi fa, non è cambiata: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. La posizione di Lotito è quella, non si sposterà di un passo. «Sento parlare spesso di problemi contrattuali. La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c’è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano personale che professionale. Non penso che ci siano problemi per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste in termini concreti». Così parlava il patron biancoceleste a margine della presentazione di Carolina Morace come nuova allenatrice della Lazio Women. Era il 2 febbraio, la Lazio era reduce da cinque vittorie di fila, tra cui il derby e quella di Bergamo. A distanza di 50 giorni i rapporti sono cambiati, ma per il momento non si parla di rottura, anzi. Si attende un nuovo colloquio tra le parti. La sosta per le nazionali potrebbe essere l’occasione giusta per decidere il futuro della Lazio e del proprio allenatore.

