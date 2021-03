Il Tempo | Marusic a tutta Lazio





Rimasti aggrappati al treno Marusic. Se la Lazio è tornata da Udine con i tre punti, il merito è principalmente di Adam. Oltre al gol vittoria, è arrivata l’ennesima prestazione di spessore del montenegrino. Sta dando continuità, sempre disponibile, un cambio di passo che gli ha consentito di fare la differenza. Dimostra il suo stato di forma straordinario: 10,638 chilometri percorsi in 97 minuti (recupero compreso), soprattutto ha fatto registrare lo sprint migliore di tutti i calciatori in campo (34,49 km/h).

La gara perfetta: 1 gol realizzato, 2 tiri totali, 45 palloni giocati (di cui 12 in avanti), l’86% di passaggi riusciti, 1 recupero, 1 fallo subito. «Mi sento migliorato – aveva detto a fine match – ho lavorato tanto e devo continuare così. Questa è la strada giusta. Andiamo avanti tutti insieme. Il momento più difficile? Gli ultimi 10/15 minuti, loro hanno avuto tante occasioni per far gol, ma abbiamo portato questi tre punti a casa». Non stanno attraversando un periodo facile i biancocelesti, eppure la classifica non preclude la possibilità di tornare in Champions. Al netto della partita da recuperare con il Torino, la Lazio potenzialmente sarebbe ad appena tre punti dal quarto posto. «Dall’inizio abbiamo giocato bene, ho fatto gol e sono molto contento. Non era semplice, l’Udinese gioca un buon calcio. Vincere questa partita era fondamentale. Dobbiamo continuare così, mancano tante partite. Siamo tutti vicini a questo quarto posto, proseguiremo il lavoro». Per lui, quella di Udine, è stata la diciottesima partita di fila di campionato disputata dal primo minuto. Altro gol in trasferta, il settimo dei nove totali da quando è a Roma, l’ultimo era stato quello a Bergamo del 31 gennaio scorso. Anche in quel caso aveva sbloccato la sfida con un destro imparabile. Ieri ha risposto alla chiamata del suo Montenegro: nel giro di pochi giorni affronterà Lettonia, Gibilterra e Norvegia (gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali). «Credo che la sosta sia arrivata in un ottimo momento, abbiamo due settimane per recuperare. Qualcuno andrà in Nazionale, e dovrà giocare tre gare in poco tempo, ci vedremo tra due settimane e vedremo».

Oltre a Marusic, altri sette calciatori sono partiti con le rispettive selezioni. Tre i laziali convocati da Mancini per le sfide con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania sempre in vista di Qatar 2022. Stesso discorso per la Serbia di Milinkovic che se la vedrà con Irlanda, Portogallo e Azerbaigian. Triplo impegno anche per Strakosha con l’Albania che affronterà Andorra, Inghilterra e San Marino. Muriqi e il suo Kosovo giocheranno prima un’amichevole con la Lituania e poi con Svezia e Spagna per la qualificazione ai Mondiali. Impegno nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022, invece, per Akpa Akpro che con la sua Costa d’Avorio sfiderà prima il Niger e poi l’Etiopia. Domani intanto il resto della squadra si ritroverà a Formello per la ripresa dei lavori dopo 48 ore di riposo.

