La Lazio blinda Floriani Mussolini: firmato il primo contratto da professionista





La Lazio si tiene stretta i suoi giovani talenti e guarda al futuro. Dopo Alessio Furlanetto, qualche minuto fa anche Romano Floriani Mussolini, talentuoso esterno destro ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il classe 2003, che si è affidato alla scuderia P&P Sport Management di Federico Pastorello e gestito in maniera particolare da Andrea Pastorello e Maurizio Tonicchi, si è legato ai biancocelesti per i prossimi tre anni coronando al meglio le ottime prestazioni messe in mostra nelle ultime domeniche.

Dopo pochi minuti, Romano Floriani Mussolini ha espresso la sua gioia tramite i social: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha pubblicato il momento della firma del contratto, questo è stato il suo messaggio: “Ripensando da dove ho inziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @romanofloriani

