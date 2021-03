Luis Alberto ad #MTVCribs Italia per un tour della sua casa | VIDEO





Ospite speciale della puntata di #MTVCribs Italia, è Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, infatti, ha fatto entrare dentro la sua casa di Roma il programma specializzato nel mostrare le abitazioni dei “VIP”. Lo spagnolo ha mostrato, in particolare, la stanza dedicata ai videogame, con una postazione speciale per la Playstation 5: “Qui è dove di solito passo tutto il mio tempo libero. E’ questa la mia passione più grande”. Una volta mostra la postazione, con sedia ergonomica e schermi d’avanguardia, ha dichiarato: “E’ il regalo che mia moglie mi ha fatto per il compleanno. Si vede che mi ama molto… o forse no (ride, ndr). Passo il tempo con i tifosi, giocando online”. La puntata integrale andrà in onda su MTV domani sera.

