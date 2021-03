Marino: “Con la Lazio prestazione contrastante, biancocelesti bravi e motivati nel trovare la vittoria”





In seguito alla sfida persa contro la Lazio, il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di UdineseTv.

Queste le sue parole:

“Quando si perde non si è mai contenti, ma posso affermare con serenità che nella partita con la Lazio la prestazione, tra primo e secondo tempo, sia stata contrastante. Nei primi 45 minuti, abbiamo subìto abbastanza in termini di possesso palla e di persistenza nella nostra metà campo, a causa della giornata infelice di alcuni dei nostri elementi e della bravura della Lazio che è giunta a Udine motivatissima. Nella ripresa, invece, la squadra si è comportata bene e, forse il pareggio, sarebbe stato il risultato più giusto. Dal punto di vista dell’impegno quotidiano negli allenamenti e da quanto tutto il gruppo ha profuso nell’incontro di ieri, non posso essere severo se non per quanto riguarda la fase iniziale del match. Vorrei ricordare, per chi è stato eccessivamente critico, che questa squadra, non solo si allena bene durante la settimana e ha uno staff e una rosa di cui vado orgoglioso, ma, nelle ultime 11 partite, ha fatto ben 17 punti perdendo solo con Roma e Lazio. Punti che una squadra di bassa classifica non riuscirebbe a fare in tutto il girone di andata e che avrebbero potuto essere anche 19 senza lo sfortunato finale di San Siro.

Vedo il bicchiere mezzo pieno e di fronte alle critiche alla squadra e allo staff sono in prima fila per proteggerli. Di questa Udinese vista negli ultimi due mesi non possiamo che essere contenti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: