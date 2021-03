Orsi: “Inzaghi? Non sono convinto che firmerà il contratto, un suo addio sarebbe… “





L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW Radio. L’estremo difensore, ha voluto commentare la situazione in casa biancocleste legata al rinnovo del tecnico Simone Inzaghi.

Queste le sue parole

“Da 4-5 mesi Lotito e Inzaghi dicono che sono come padre e figlio, che il rinnovo arriverà, eppure non è ancora arrivato. Vediamo a fine anno come si posizionerà la Lazio, se andrà o meno in Champions. Inzaghi ha avviato un ciclo importante, se dovesse andare via sarebbe una crescita professionale e sarebbe nella normalità delle cose. Non sono convinto che il tecnico firmerà il contratto.”

