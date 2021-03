Osasuna, terzo infortunio stagionale per Jony: “L’incubo continua” per l’esterno biancoceleste





“L’incubo di Jony continua”, così titola il Mundo Deportivo in un articolo riguardante proprio l’esterno della Lazio. Il giocatore ra in prestito all’Osasuna, è infatti alle prese con il suo terzo infortunio stagionale: si tratta ancora una volta di lesione muscolare, che lo terrà fuori per almeno due o tre settimane. Dopo gli esami ai quali lo spagnolo si è sottoposto, il responso della Clinica Universidad de Navarra è infatti una lesione di secondo grado nel quadricipite della gamba sinistra.

