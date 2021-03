Qualificazioni Mondiali 2022: Georgia-Spagna con 15.000 spettatori allo stadio





Come riportato da sportface.it , la partita tra Georgia e Spagna , sfida per la qualificazione ai Mondiali 2022 , si svolgerà allo stadio alla presenza di circa 15.000 spettatori. Nonostante l’attuale situazione pandemica, alcuni Paesi hanno riaperto le porte degli impianti sportivi; la Georgia ne è un esempio: il Governo, infatti, ha dato il via libera all’apertura parziale dello stadio Boris Paichadze .

