Serie A, i giocatori che hanno percorso più km. Tra di loro due biancocelesti





Come riportato da Sky Sport, è stata fatta un’analisi dei giocatori che hanno percorso più km in Serie A. Nonostante manchi ancora un quarto delle partite alla fine del campionato 2020-21, è stata stilata una classifica dei giocatori maratoneti di quest’anno. I dati fanno riferimento solo coloro che hanno disputato almeno 1000 minuti in stagione. Tra i calciatori con più km percorsi troviamo anche due componenti della Lazio, Acerbi e Milinkovic. Il difensore biancoceleste occupa il 15esimo posto della classifica con 11,084 km percorsi in media su 2230 minuti giocati; il Sergente, invece, è alla quarta posizione con 11,496 km percorsi in media su 2189 minuti giocati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: