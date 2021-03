SOCIAL | Caicedo verso il ritorno: per lui allenamenti “non stop” | VIDEO





Non ha partecipato all’ultima partita di campionato, contro l’Udinese, a causa di un problema al piede. Ma Felipe Caicedo è pronto a tornare in campo, come dimostra pubblicando un video di allenamento nella palestra di Formello: “non stop” per lui, in attesa di calcare i campi con i compagni.

